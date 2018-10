"C'è un grande interesse riguardo a Usain e al suo ingresso nel calcio in pianta stabile, abbiamo ricevuto tante proposte, ma posso confermare che Bolt non ha intenzione di unirsi al Valletta FC, squadra di Malta". Così Ricky Simms, agente di Usain Bolt, ha spiegato a Espn che il giamaicano non accetterà l'offerta del club maltese.