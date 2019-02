L'Ajax non ha intenzione di lasciar partire il proprio ds, Marc Overmars. Secondo il Daily Mirror, infatti, il club olandese è fermo nel voler respingere le avances dell'Arsenal che vorrebbe inserire l'ex Gunners nel quadro dirigenziale della prossima stagione. Il club olandese - si legge - non accetterà nessun indennizzo economica prima del termine del contratto di Overmars, valido ancora per i prossimi 18 mesi.