© foto di Imago/Image Sport

A differenza della Juve, l'Ajax vince e convince e non fa turnover. La squadra di Ten Hag infatti ha battuto 6-2 l'Excelsior con una squadra piena di titolari mandando un chiaro segnale ai bianconeri. In gol Huntelaar con una tripletta, Tadic con una doppietta e Dolberg ma al 28' de Jong è uscito per un problema alla coscia e le sue condizioni sono da valutare per la trasferta di Champions League a Torino.