In casa Real Madrid si pensa inevitabilmente alla sfida di ritorno con l'Ajax della prossima settimana, oltre che alla gara di Liga col Barcellona. In quest'ottica il tecnico Blancos Santiago Solari sta pensando al turnover per la gara contro i blaugrana, mentre l'Ajax di Ten Hag non avrà di questi problemi. La Federazione olandese, infatti, per permettere ai giocatori di riposarsi e pensare solo e soltanto alla gara del Bernabeu, ha deciso di rimandare (al 13 marzo) la sfida contro il PEC Zwolle di questo fine settimana. E Ten Hag, per sfruttare al meglio questa decisione, ha concesso ai suoi venerdì e sabato liberi.