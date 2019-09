"Europa senza complessi". E' l'apertura de L'Equipe oggi in edicola che racocnta le gare delle due francesi già in programma per oggi. Il Lione ha l'occasione di far bene in un gruppo alla portata, iniziando dalla sfida allo Zenit. Poi il Lille che può sperimentare contro la squadra rivelazione della scorsa Champions League, l'Ajax.