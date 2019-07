L’apertura de L’Equipe - Pepe verso l'Arsenal, addio Falcao

La prima pagina del quotidiano francese L’Equipe è dedicata al calciomercato e ai movimenti in entrata e in uscita delle compagini transalpine. In primo piano il Monaco, con Falcao in uscita dal club monegasco. Si pensa anche a Mariano Diaz del Real Madrid per poter sostituire il calciatore colombiano: al momento l'attaccante dei blancos è la prima alternativa.

In taglio alto anche a Nicolas Pepe. Il giocatore del Lille, vicino alla firma con il Napoli nei giorni scorsi, è in direzione Arsenal: i gunners sono ad un passo dall'accordo con il calciatore, nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità.