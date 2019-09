In casa Paris Saint-Germain tiene ancora banco la situazione legata a Neymar che a poche ore dalla chiusura del mercato, spera ancora di tornare al Barcellona. "Se queda", però è il titolo scelto da L'Equipe che riprende le stesse parole pronunciate da Piqué prima del trasferimento del brasiliano (tradotto significa ''Resta'') a Parigi due anni fa, parole che poi sono divenute famose per via della puntualità con la quale arrivarono. E il giornale francese aggiunge: "Vista l'impossibilità di chiudere il suo trasferimento al Barcellona, Neymar ha annunciato ai suoi compagni la decisione di finire la stagione al PSG".