L'apertura del Daily Star è per Ferguson: "Sta lottando per la vita"

Una notizia riguardante sir Alex Ferguson ha sconvolto il mondo del calcio. L'ex allenatore del Manchester United infatti ha subito un intervento chirurgico per un'emorragia celebrale ed è in serie condizioni. L'apertura dei tabloid inglesi infatti è tutta per lui e la prima pagina del Daily Star recita: "Sir Alex Ferguson sta lottando per la vita". E ancora: "Il leggendario manager del Manchester United in ospedale dopo un'emorragia celebrale".