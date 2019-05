© foto di Pietro Lazzerini

"In lotta per il titolo" è l'apertura del De Telegraaf di questa mattina dopo la vittoria dell'Ajax per 1-0 a Londra contro il Tottenham nella semifinale d'andata di Champions League. Adesso i Lancieri credono addirittura di poter vincere la competizione, e dopo le vittorie a Madrid e a Torino, lo squillo londinese non fa altro che accrescere l'autostima della squadra di Amsterdam.