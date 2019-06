L'apertura del Sunday Express: "Man United bloccato da Sanchez"

Dopo una stagione a dir poco deludente, Alexis Sanchez in nazionale sembra rinato: già tre gol messi a segno in Copa America, trascinato il Cile al prossimo turno. Ma il Manchester United è deluso dalle sue prestazioni in Premier League e vorrebbe cederlo, anche se nessuno è disposto a sborsare le 500 mila sterline a settimana d'ingaggio che percepisce. "United bloccato da Sanchez", titola il Sunday Express in prima pagina, spiegando tutta questa situazione.