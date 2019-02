L'apertura di Marca su Morata e Courtois: "Las vueltas que da la vida"

Prima pagina di Marca dedicata all'attesa per il derby di Madrid, che si disputerà domani pomeriggio al Wanda Metropolitano. L'attesa, si legge, è tutta per Thibaut Courtois e Alvaro Morata: il portiere è stato lanciato nel grande calcio dai colchoneros, mentre l'attaccante è un prodotto del settore giovanile del club campione d'Europa in carica. Domani affronteranno il loro passato indossando maglie opposte. "Las vueltas que da la vida" è il titolo scelto per l'occasione.