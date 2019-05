Penultima giornata di Liga, tutta in contemporanea, oggi alle 18.30 in campo. Il discorso titolo è chiuso, ma restano aperti quelli per la Champions e per l'Europa League. Al Camp Nou e al Wanda Metropolitano sono puntati i riflettori, dove giocheranno rispettivamente Getafe e Siviglia. "Vibra la Liga", è il titolo d'apertura di Marca, che descrive proprio questo trentasettesimo turno emozionante, ricordando che ci si gioca ancora anche la permanenza nella massima serie spagnola.