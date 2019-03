Nel nuovo progetto dell’Argentina, che fa acqua da tutte le parti, c’è un perno che difficilmente viene meno. “Solo Messi”, titola il quotidiano catalano Sport, che appunto racconta di come l’attaccante del Barcellona sia l’unico a salvarsi nel 3-1 rimediato a Madrid per mano del Venezuela. La Pulga tornerà in Catalogna presto a causa di un infortunio.