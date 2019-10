L'Arsenal in ricostruzione: pronta maxi offerta per il talento Kokcu

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Arsenal sta vivendo una nuova giovinezza. Talenti e prospetti, la società londinese è in piena ricostruzione e un nuovo baby può arrivare alla corte di Unai Emery. Si tratta, spiega il Mail, di Orkun Kokcu: diciotto anni, stagione da top alla prima da protagonista in Eredivisie con il Feyenoord, è ora con la Turchia Under 21. Il prezzo del centrocampista voluto dai Gunners è di circa 20 milioni di sterline.