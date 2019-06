L'Arsenal mette Ozil sulla porta: è pronta a pagare parte dell'ingaggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil e l'Arsenal, un amore che potrebbe essere finito con la finale di Europa League persa contro il Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Express infatti i Gunners sono pronti a cedere il giocatore ex Real Madrid e per trovare una soluzione sono anche pronti a pagare una parte del suo importante ingaggio per aiutare la sua prossima squadra.