L'Arsenal non si ferma più: 5-1 a Craven Cottage, Fulham travolto

In Premier League vola l'Arsenal, autore di un inizio di stagione a dir poco convincente. Sesta vittoria in otto giornate per la formazione di Unai Emery, ottavo successo di fila per Ramsey e compagni, che sul campo del Fulham fanno il bello ed il cattivo tempo. Con altri due campioni a trascinare: Lacazette e Aubameyang, chi la sblocca e chi la chiude, con una doppietta a testa per non farsi troppo la gara. Di Ramsey l'altra griffe. Craven Cottage è dei Gunners: un 5-1 che li lancia al terzo posto e dà un segnale importante all'intero campionato.

Questo il programma dell'ottavo turno di Premier League:

05.10 21:00 Brighton-West Ham 1-0

06.10 16:00 Burnley-Huddersfield 1-1

06.10 16:00 Crystal Palace-Wolves 0-1

06.10 16:00 Leicester-Everton 1-2

06.10 16:00 Tottenham-Cardiff 1-0

06.10 16:00 Watford-Bournemouth 0-4

06.10 18:30 Manchester Utd-Newcastle 3-2

07.10 13:00 Fulham-Arsenal 1-5

07.10 15:15 Southampton-Chelsea

07.10 17:30 Liverpool-Manchester City