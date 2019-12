L'Arsenal può aspettare. Arteta regolarmente a Oxford col suo City

In ballo c'è la possibilità, reale e concreta, di diventare nelle prossime ore il nuovo allenatore dell'Arsenal. Intanto però, Mikel Arteta continua a pensare al suo Manchester City. L'attuale secondo di Pep Guardiola infatti è da poco arrivato al Kassam Stadium di Oxford dove fra pochi minuti i Citizens scenderanno in campo contro l'Oxford United per la Carabao Cup.