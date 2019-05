L'Arsenal ribalta tutto: Neto sbaglia, ancora Lacazette. Ora è 2-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alexandre Lacazette porta in vantaggio l'Arsenal all'Emirates Stadium: il francese approfitta di una marcatura blanda in area piccola per colpire di testa da posizione ravvicinata e insaccare alle spalle di Neto, colpevolmente indeciso nella prima respinta. La seconda arriva troppo tardi, quando la palla è già entrata: ora è Arsenal 2, Valencia 1 nell'impianto londinese, con gli spagnoli che hanno rovinato quanto di buono avevano costruito nel primo quarto d'ora.