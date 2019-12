Alla vigilia dell'ultimo match della fase a gironi di Europa League dell'Arsenal, Fredrik Ljungberg, tecnico ad interim dei Gunners, ha risposto alle domande circa il possibile approdo all'Emirates di Carlo Ancelotti come nuovo manager: "Sinceramente non ho parlato di questo con la dirigenza. Il mio lavoro è pensare giorno per giorno, partita dopo partita, con l'obiettivo di aiutare questo fantastico club. Questo è quello che cerco di fare. Le altre decisioni spettano alla dirigenza".