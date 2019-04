L'Atletico Madrid scavalca Simeone: Diego Costa messo sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid ha deciso: Diego Costa sarà messo sul mercato in estate. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, la dirigenza biancorossa avrebbe deciso di scavalcare addirittura il volere di mister Simeone, grande estimatore dell'attaccante, e realizzare un'importante operazione in uscita nei prossimi mesi. Da valore aggiunto Diego Costa è diventato infatti ormai quasi un peso: in primis per l'alto ingaggio (10 milioni netti a stagione) e per lo scarso rendimento (quest'anno tanti infortuni), ma anche e soprattutto per i suoi comportamenti poco professionali (per ultima, la squalifica di otto giornate rimediata contro il Barcellona). Il PSG, in tal senso, ha già drizzato le antenne...