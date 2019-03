L'Atletico risponde alla Juve: 1-0 al Leganes, decide Saul

© foto di J.M.Colomo

L'Atletico Madrid vince nell'anticipo della ventisettesima giornata della Liga. La squadra di Simeone batte per 1-0 il Leganes grazie al gol di Saul realizzato a inizio ripresa. I colchoneros rispondono così alla Juve, che ieri aveva travolto l'Udinese per 4-1, con la solita prestazione solida ed efficace. Il Cholo, come Allegri, ha fatto riposare diversi elementi che sicuramente saranno titolari nel match di martedì allo Stadium.