L'Atletico subisce troppi gol. E Marca scherza: "Sangria in difesa"

Analisi particolare quella fatta da Marca sulla difesa dell'Atletico Madrid contro la Juventus. "Sangria in difesa", titola il quotidiano spiegando come i Colchoneros abbiano incassato due gol per la terza volta consecutiva. Un piccolo campanello d'allarme per il Cholo Simeone che deve ancora trovare i giusti meccanismi dopo l'addio di Juanfran, Filipe Luis e soprattutto Diego Godin.