L'azionista del Liverpool LeBron James esulta: "Grande notte per i Reds"

Fra i primi messaggi di congratulazioni per la rimonta del Liverpool sul Barcellona c'è da segnalare quello di LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers in NBA. Il Prescelto, tramite i social, ha parlato di "Amazing nights for the reds" con tanto di hashtag #YNWA, ovvero You'll Never Walk Alone. Un messaggio di complimenti che però dietro ha motivi ben precisi: LeBron infatti dal 2011 è azionista proprio del Liverpool, avendo rilevato il 2% delle quote per una somma di 6,5 milioni di dollari. Piccola curiosità: oggi, a 8 anni di distanza, il suo investimento è più che quintuplicato visto che secondo delle stime di settore oggi quel 2% di quote Reds ha un valore di 35 milioni di dollari.