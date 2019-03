L'Eintracht blinda Jovic, il ds Bobic: "Fiducioso sulla sua permanenza"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Intervistato da Die Welt, il ds dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic ha smentito qualsiasi tipo di offerta ufficiale per il gioiello Luka Jovic: "Per ora non è arrivato niente, anche se siamo consapevoli che l'entourage del giocatore potrebbe aver avuto dei contatti con altre società. Questa è una situazione normale, ma ad oggi sono fiducioso sulla permanenza di Jovic anche nella prossima stagione". L'attaccante classe '97 è nel mirino di Barcellona, Inter, Milan e Napoli.