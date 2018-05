L'Equipe apre con la lotta tra Monaco e Lione: "Un finale di follia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un finale di follia", è il titolo scelto da L'Equipe in questa sua edizione domenicale. Il quotidiano francese infatti si è incentrato sul penultimo turno di campionato che ha visto la vittoria del Monaco per 1-0 contro il St. Etienne al 91' e il ko del Lione a Strasburgo al 95' per 3-2. Con questi risultati la squadra di Jardim si è ripresa la seconda posizione in classifica che dovrà difendere nell'ultimo turno.