L'Equipe e l'ufficialità di Tuchel al PSG: "Un Paris audace"

© foto di Lazzerini

L'Equipe apre in prima pagina con l'ufficialità della firma di Thomas Tuchel come nuovo allenatore del PSG: "Un Paris audace". Per sostituire Emery e cambiare le dimensioni del club in Champions, il club parigino ha ufficializzato l'ex tecnico del Borussia Dortmund. Un giovane allenatore di 44 anni, con un palmares abbastanza magro ma con uno stile intrigante.