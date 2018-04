L'Equipe e la vittoria del Marsiglia: "Completamente pazzo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina celebrando il passaggio alle semifinali da parte dell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia titolando: "Completamente pazzo". Il club francese ha battuto il Lipsia per 5-2 dopo una partita piena di colpi di scena. La società marsigliese non otteneva un risultato così prestigioso dal 2004 quando arrivò in finale di Coppa Uefa contro il Valencia.