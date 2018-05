L'Equipe esalta la vittoria del Marsiglia: "Instancabili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria del Marsiglia per 2-1 contro il Nizza: "Instancabili". Tre giorni dopo la qualificazione alla finale dell'Europa League, la squadra di Garcia non cede punti al Lione e al Monaco che hanno vinto le rispettive partite.