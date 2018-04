L'Equipe in prima pagina: "Eyraud accusa Aulas"

© foto di Marco Spadavecchia

L'Equipe apre in prima pagina con le pesanti accuse del presidente del Marsiglia Jaques-Henri Eyraud nei confronti del presidente del Lione Jean-Michel Aulas: "Non mi piace quando Jean-Michel diventa Don Giovanni-Michele". Il riferimento è presunto modo 'mafioso' di comportarsi dell'omologo lionese. Eyraud ha anche aggiunto: "Non posso più accettare questo suo comportamento". Al centro della polemica, le scelte della commissione disciplinare a proposito degli incidenti del 18 marso scorso in Marsiglia-Lione.