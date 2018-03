L'Equipe mette in guardia Dembele: "Tutto da dimostrare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima pagina del quotidiano francese L'Equipe è dedicata all'attaccante del Barcellona Ousmane Dembélé, che ha ancora "tutto da dimostrare", soprattutto al CT Didier Deschamps. Il "secondo giocatore transalpino più pagato della storia", si legge, "non si è ancora imposto in Catalogna, e questo rende meno certa la sua convocazione per la Coppa del Mondo a tre mesi dall'inizio".