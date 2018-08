L'Equipe sul sorteggio Champions delle francesi: "Solo bei vestiti"

"Solo bei vestiti". Questo il titolo dell'edizione odierna de L'Equipe, che dedica spazio in copertina ai sorteggi di Champions League. per le squadre francesi - si legge - l'urna ha riservato solo avversarie di livello e campioni straordinari. Sarà complicato per Monaco (Atletico Madrid, Borussia Dortmund) e PSG (Liverpool, Napoli), mentre per il Lione girone più abbordabile (City, Shakhtar).