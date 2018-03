L'Equipe sulla Ligue 1: "Il Lione ruggisce ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Lione ruggisce ancora". L'OL batte il Marsiglia per 3-2 in trasferta con un gol al 90' di Depay con il match che si infiamma nel finale con scontri in campo tra i giocatori. Adesso, la squadra di Genesio, torna in corsa per il podio della Ligue 1 mentre quella di Rudi Garcia continua la striscia negativa con le dirette concorrenti.