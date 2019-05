L'eterno Murray e una salvezza acquisita: il Brighton deciderà la Premier

L'ultimo atto dell'appassionante Premier League 2018-19 si giocherà domenica pomeriggio. Tanti ancora i verdetti da emettere, su tutti quello che determinerà la squadra vincitrice del campionato. Manchester City e Liverpool hanno dominato la scena, sbaragliando tutti gli avversari più accreditati (Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United) e inanellando una serie impressionante di vittorie e di risultati positivi. I Reds non perdono dal 3 gennaio, quando furono sconfitti proprio dalla formazione di Guardiola; da quel momento 4 pareggi e 12 vittorie, le ultime otto consecutive. Una striscia straordinaria, che però potrebbe non bastare qualora i Citizens riescano a battere il Brighton, conquistando il quattordicesimo successo di fila, il diciottesimo nel girone di ritorno. L'unico a dare un dispiacere ad Aguero e soci è stato Rafa Benitez con il suo Newcastle, nel 2-1 dello scorso 29 gennaio.

L'ultima speranza - Novantasette punti. Il Liverpool può chiudere il campionato raggiungendo un risultato strepitoso, che però potrebbe non bastare. Al Brighton, dunque, saranno affidate le residue speranze di Klopp e di una tifoseria che aspetta di festeggiare il titolo dalla stagione 1989-90, quando ancora il campionato non si chiamava Premier League. I ragazzi di Hughton hanno già ottenuto l'agognata salvezza, prima ancora di scendere in campo contro all'Emirates, grazie alla battuta d'arresto del Cardiff contro il Crystal Palace. Poi, però, hanno onorato al meglio il loro torneo, riuscendo a bloccare l'Arsenal sull'1-1, un risultato che allontana in modo quasi definitivo i londinesi dal quarto posto. Il Liverpool si augura che possa accadere lo stesso domenica, all'AMEX Stadium: il Brighton non vince da 7 giornate, un motivo in più per chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e vendicare la sconfitta di misura nella semifinale di FA Cup.

Murray e modulo flessibile - Glenn Murray, a 35 anni, ha trascinato i Seagulls con 12 reti in campionato, le stesse realizzate nella scorsa stagione. Sarà lui l'uomo da tenere d'occhio, insieme al centrocampista maliano Bissouma e ai trequartisti Groß, Izquierdo e Jahanbakhsh. Una squadra che non segna molto, ma che è riuscita a tenere testa a tutte le big della Premier grazie anche alla duttilità degli elementi a disposizione di Hughton, che ha cambiato diversi moduli, passando dal 4-2-3-1 al 4-4-1-1, fino al 4-3-3 delle ultime settimane. Difficile, comunque, pensare che il Manchester City si lasci scappare l'opportunità. Ma la Premier, almeno negli ultimi anni, ha sempre regalato grandi sorprese.