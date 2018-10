L'ex agente di Lewandowski: "Mai stato la prima opzione del Real Madrid"

Cezary Kucharski non sembra aver ancora digerito l'addio del suo ex assistito Robert Lewandowski. L'attaccante del Bayern Monaco in estate ha deciso infatti di affidarsi a Pini Zahavi per provare, dopo tanti tentativi andati a vuoto, a lasciare la Bundes. Anche stavolta, però, il suo grande sogno chiamato Real Madrid è restato tale: "Robert non è mai stato la prima scelta del Real - ha dichiarato a Sport1 il suo ex agente -. Si è voluto dichiarare in guerra col club, ma non ha fatto altro che rovinare la sua immagine in Germania. Il suo atteggiamento nei confronti dei soldi è diventato un problema".