Miguel Layun, esterno del Monterrey con un passato anche all'Atalanta, ha parlato a Fox Sports raccontando un retroscena di mercato dei tempi del Porto: "Ero vicinissimo al Real Madrid. Io purtroppo l'ho saputo solo dopo un po' di tempo, i club non volevano farmelo sapere sul momento per evitare che facessi pressioni di qualche tipo. Quando me l'hanno raccontato è stata una delusione, a volte certe cose arrivano tardi ai giocatori".