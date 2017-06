L'ex CEO Parry: "Dani Alves fu a un passo dal Liverpool"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dani Alves, terzino della Juventus, poteva finire al Liverpool diversi anni fa. Lo rivela l’ex CEO del Liverpool Rick Parry nel corso di un’intervista concessa a BBC Radio Merseyside: “Avevamo finalmente l’accordo dopo grosse complicazioni per Dani Alves, ma alla fine l’affare saltò perché ci siamo trovati a decidere se spendere tutto per un solo terzino o se prendere con quei soldi due calciatori. Alves non era il giocatore che è adesso, anche se ha sempre dato l’idea di poter diventare un grande calciatore. Sarebbe stato meglio prendere lui rispetto a Pennant e Crouch? Può darsi, ma col senno di poi è facile dirlo”, ha concluso.