© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Steve Walsh, ex dirigente dell'Everton e scout del Chelsea, racconta al Daily Mail un aneddoto riguardante Romelu Lukaku e Paul Pogba. Entrambi i giocatori furono acquistati dal Manchester United sotto la gestione José Mourinho, e su entrambi Walsh ebbe modo di avvertire il portoghese relativamente alle loro attitudini: "Quando José acquistò Lukaku dall'Everton ricordo di avergli detto di prestare attenzione su di lui, poiché era un bambinone. Mi rispose che sarebbe stato in grado di gestirlo". Su Pogba: "Lui e Lukaku non sono i tipi di giocatori adatti a me. Pensano più a loro stessi che alla squadra. Non li avrei presi, perché anche se sono buoni calciatori non significa che rendano la squadra buona".