L'ex Roma Moreno: "Non ero considerato nonostante lavorassi duramente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Moreno, difensore della Real Sociedad, ha parlato anche del suo breve periodo alla Roma lo scorso anno in un'intervista al quotidiano spagnolo AS: "Per me l'anno passato alla Roma è stato atipico perché non ero considerato nonostante lavorassi duramente in allenamento. Non trovavo continuità anche a causa di una lesione muscolare. Così ho scelto di passare alla Real Sociedad, dove ho giocato abbastanza da essere convocato dal Messico per il Mondiale. Mercato? Dopo le difficoltà incontrate lo scorso anno con la Roma quest'estate non ho mai pensato di lasciare il club, visto che poi dovrei ricominciare da zero in un'altra squadra".