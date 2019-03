L'ex Roma Sadiq: "Gerrard mi ha illuso e umiliato a Glasgow"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex attaccante di Roma e Torino Umar Sadiq ha parlato al Sunday Post della sua esperienza in Scozia ai Glasgow Rangers: “Gerrard si è dimostrato molto diverso da quello che credevo sarebbe stato. Fu lui stesso a convincermi a trasferirmi: mi ha telefonato tre o quattro volte, complimentandosi con me e dicendomi che sarebbe stato al mio fianco e che mi avrebbe fatto crescere. Mi ha fatto sentire importante e mi ha convinto ad accettare. Quando sono arrivato, non ho avuto neanche il tempo di sistemarmi prima che arrivasse Lafferty: è stato in quel momento che sono iniziati i problemi. All’improvviso mi è stato detto che non potevo più usare lo spogliatoio della prima squadra. Mi dovevo cambiare con i bambini, poi qualche giorno dopo mi hanno anche vietato di parcheggiare l’auto all’interno del centro sportivo. Mi sentivo umiliato e continuavo a chiedere quale fosse stato il motivo di questo cambio di atteggiamento, ma non ho mai ricevuto risposta. Neanche Gerrard ha dato spiegazioni, né a me né ai miei agenti”.