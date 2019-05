L'Hoffenheim strappa un talento al Chelsea: è fatta per Taylor-Crossdale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un giovane talento del Chelsea a un passo dalla Bundesliga. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, l'attaccante Martell Taylor-Crossdale già questa settimana sarà in Germania per firmare con l'Hoffenheim. Il classe 2001 era in scadenza di contratto e cambia maglia a titolo gratuito dopo aver rifiutato un'offerta di rinnovo dai Blues.