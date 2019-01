© foto di Pietro Lazzerini

Il Daily Express di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Neil Warnock, allenatore del Cardiff, sconvolto dalla scomparsa in volo di Emiliano Sala: "Penso di continuo a smettere di allenare". L'allenatore shoccato dall'incidente dell'attaccante che stava volando in Galles per firmare proprio con i Bluebirds, sta pensando di smettere di allenare.