L'idea di Benitez: scout tra i non professionisti per trovare il nuovo Vardy

Curioso retroscena legato alla gestione di Rafael Benitez, ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli tra le altre, sulla panchina del Newcastle rivelato quest'oggi da Chronichle. Il tecnico spagnolo ha infatto incaricato gli scout dei Magpies di sondare i tornei non professionistici, quelli delle serie minori inglesi. L'idea è quella di trovare un nuovo Vardy, come avvenuto per il Leicester.