L'Inghilterra fa marcia indietro: allo stadio tornano i posti in piedi

Rivoluzione o, più semplicemente, ritorno al calcio di una volta. L'Inghilterra è pronta a reintrodurre i posti in piedi negli stadi, cancellati dopo la tragedia di Hillsboroguh del 15 aprile 1989, quando morirono schiacciati 96 tifosi e 766 rimasero feriti prima della semifinale di Coppa d’Inghilterra tra Liverpool e Nottingham Forest. La strage stravolse il calcio inglese e il rapporto del 1990 di Lord Peter Taylor impose impianti con soli posti a sedere. Misura adottata, pur se spesso disattesa, dal 1996 anche in Italia per gli stadi con una capienza superiore alle duemila unità. Della possibilità - sottolinea il Corriere della Sera - si discute da tempo e se negli stadi americani del baseball sono la normalità, in giro per l’Europa si sperimentano da anni. Borussia e Amburgo in Germania li hanno lanciati per primi, in Scozia il Celtic ne ha già installati tremila e i club della Premier League spingevano per poterli reintrodurre. La Federazione inglese finalmente si è pronunciata, ha dato il sostegno all’iniziativa e entro fine anno consegnerà al ministro dello Sport, Tracey Crouch, un rapporto in cui li considera "sicuri".