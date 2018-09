© foto di Imago/Image Sport

"Lo street player con il potenziale per essere il Neymar d'Inghilterra". Il Guardian incorona Jadon Sancho, diciottenne del Borussia Dortmund che il club della Ruhr ha acquistato dal Manchester City. Dan Micchiche, ex allenatore del ragazzo, spiega che a suo avviso "Sancho ha tutte le potenzialità per essere la star del calcio inglese. Ha imparato tanto giocando per strada -spiega il suo ex tecnico ai livelli dell'Inghilterra U15 e U16-, per questo è imprevedibile, divertente e sa creare occasioni pericolosi".