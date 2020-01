© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera l'Inghilterra riabbraccia il suo Wonder Boy: torna Wayne Rooney dopo la parentesi negli Stati Uniti. E lo fa nell'inedito ruolo di giocatore-assistente allenatore al Derby County. Contratto di 18 mesi per il miglior marcatore della storia del Manchester United e della nazionale inglese. A 34 anni affronta per la prima volta il palcoscenico della seconda divisione inglese. Lui, che da predestinato, ha calcato sin da quando aveva 16 anni i più prestigiosi campi di Premier League. Primo obiettivo, salvare i Rams, attualmente al 17° posto in classifica. E pian piano prendere il comando della squadra. Da qui un anno fa era partito ad allenare un'altra leggenda del calcio come Frank Lampard, con risultati eccellenti che lo hanno portato subito al "suo" Chelsea. Che sia di buon auspicio anche per Wazza.