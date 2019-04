L'OM punta il Lione. E L'Equipe titola: "Aggancio ai loro sogni"

"Aggancio ai loro sogni". Questo il titolo dell'edizione odierna de L'Equipe, che in prima pagina dedica spazio al successo del Marsiglia sul campo del Guimgamp (1-3). Questi tre punti - si legge - permettono all'OM di andare a 5 punti dal Lione, che attualmente occupa la terza posizione valevole per la qualificazione Chmapions. E fra tre giorni lo stesso Marsiglia ospiterà proprio il Lione in casa nello scontro diretto. Una sfida che promette spettacolo.