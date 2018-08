L'UD Ibiza ufficializza Borriello: l'indizio social non lascia dubbi

Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti....

Il Mattino: "Ancelotti prepara il Napoli a 4 stelle in campo"

Il Corriere della Sera in prima pagina: "Inter smarrita, il Toro rimonta"

Il QS e il pareggio di San Siro: "L'Inter non c'è, Belotti le mette paura"

La Nazione e la vittoria viola: "Esordio strepitoso, Chievo spazzato via"

Il Secolo XIX: "Genoa e Sampdoria in campo con la tragedia nel cuore"

Il Tirreno: "Empoli battuto dal Genoa. Stadio muto per onorare le vittime"

Messaggero Veneto: "L'Udinese domina la Samp, poi vince in trincea"

La Nuova Ferrara e l'1-0 sul Parma: "La SPAL in volo con gol bellissimi"

La Nazione: "A Marassi l'Empoli parte male e non riesce a recuperare"

Il Corriere della Sera sul Milan: "Avere Higuain e non servirlo"

L'Equipe su Strootman: "Fortunatamente per l'OM c'è l'accordo"

Se non è un'ufficialità, poco ci manca. Marco Borriello è ad un passo dall'UD Ibiza, club di Segunda Division B, la terza serie spagnola. E l'indizio arriva direttamente dalla società iberica, che su Twitter ha pubblicato l'immagine di una maglia col numero 22 (il preferito dell'attaccante italiano) e sulle spalle un nome che comincia con la lettera B, composto da nove caratteri (proprio come la parola 'Borriello') e con una E al centro. "Chi è il nostro nuovo attaccante?", chiede l'UD Ibiza sul noto social network. E tutto fa pensare che sia proprio l'ex SPAL, che dunque ripartirà quasi certamente dalla Spagna.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

