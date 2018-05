L'ultima di Ligue 1: Monaco 2°, Marsiglia in EL. Retrocede il Tolosa

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' stata disputata l'ultima giornata di Ligue 1 che ha regalato gli ultimi verdetti. Dopo alcune sconfitte e un momento difficile, il Monaco chiude al secondo posto grazie alla vittoria per 2-0 in casa del Troyes. Terzo posto per Lione nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Nizza grazie alla tripletta di Depay, mentre chiude quarto il Marsiglia tornato alla vittoria per 2-1 contro l'Amiens dopo il ko in finale di Europa League. Oltre all'OM in EL ci vanno anche il Rennes e il Bordeaux che chiude a pari punti con il St. Etienne ma in virtù di una differenza reti chiude al sesto posto. Retrocedono invece Metz, Troyes e Tolosa nonostante la vittoria contro il Guingamp. Infine solo 0-0 per il PSG, chiude con una vittoria per 1-0 contro lo Strasburgo il Nantes di Ranieri.

LIGUE 1 - TURNO 38

Caen-PSG 0-0

Dijon-Angers 2-1

Lione-Nizza 3-2

Marsiglia-Amiens 2-1

Metz-Bordeaux 0-4

Nantes-Strasburgo 1-0

Rennes-Montpellier 1-1

St. Etienne-Lille 5-0

Tolosa-Guingamp 2-1

Troyes-Monaco 0-3

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 93; Monaco 80; Lione 78; Olympique Marsiglia 77; Rennes 58; Bordeaux 55, St. Etienne 55, Nizza 54; Nantes 52, Montpellier 51; Dijon 48, Guingamp 47; Amiens 45; Angers 41; Lille 38, Strasburgo 38; Caen 38; Tolosa 37; Troyes 33; Metz 26.