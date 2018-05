L'ultima di Wenger all'Emirates Stadium tra applausi, cori e lacrime

Applausi, cori, lacrime: è il riassunto dell'ultima gara di Arsene Wenger all'Emirates Stadium. Il tecnico infatti prima della sfida contro il Burnley ha salutato i tifosi e l'intero stadio con un discorso toccante, ribadendo l'importanza di appoggiare le scelte della società e il grande orgoglioso nell'aver guidato i Gunners per tantissimi anni. Anche la Guard od honour per il francese salutato da tutti con un semplice: "Mercì Arsene".

