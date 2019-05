L'umiltà di Xavi: "Barça? Non sono pronto per allenarlo adesso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona, nonostante la cocente eliminazione in Champions League contro il Liverpool, ha rinnovato la fiducia nei confronti di Ernesto Valverde. Tra i candidati alla successione dell'ex tecnico dell'Athletic Club si era fatto anche il nome di Xavi Hernandez, che però ha dichiarato di non essere ancora pronto per raccogliere una sfida così importante.

L'umiltà del campione - L'ex centrocampista ha dichiarato con grande umiltà a TV3: "Non posso cominciare la mia carriera da allenatore con il Barcellona, devo essere cauto e consapevole che non si debbano bruciare la tappe. Devo dimostrare prima di poter essere un bravo allenatore. Parto da zero, non posso tornare adesso a Barcellona né prendere la guida di una squadra di Liga. Ho bisogno di sentirmi pronto, non è ancora il momento".